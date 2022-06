ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini: “Penso a difendere il titolo, poi a Wimbledon vorrei fare meglio dell’anno scorso” (Di venerdì 17 giugno 2022) Matteo Berrettini di nuovo in semifinale al Queen’s: è questa la realtà del romano, che dopo le fatiche con Denis Kudla elimina un altro americano, Tommy Paul, stavolta in modo molto più semplice. 6-4 6-2 il punteggio finale a favore del numero 1 d’Italia, che dunque andrà a sfidare l’olandese Botic van de Zandschulp. Queste le parole del romano nell’intervista in campo: “Non ero contento perché ho cominciato male, non come avrei voluto. Sapevo che sarei stato capace di recuperare il break. Oggi è difficile, per il caldo. Ho lottato, poi più giocavo più sentivo che il mio tennis ritrovava la giusta dimensione“. ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini liquida Tommy Paul e vola in semifinale! Su come ha ritrovato la forma: “Grazie ai ragazzi lì nel mio box, i ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)di nuovo in semifinale al: è questa la realtà del romano, che dopo le fatiche con Denis Kudla elimina un altro americano, Tommy Paul, stavolta in modo molto più semplice. 6-4 6-2 il punteggio finale a favore del numero 1 d’Italia, che dunque andrà a sfidare l’olandese Botic van de Zandschulp. Queste le parole del romano nell’intervista in campo: “Non ero contento perché ho cominciato male, non come avrei voluto. Sapevo che sarei stato capace di recuperare il break. Oggi è difficile, per il caldo. Ho lottato, poi più giocavo più sentivo che il mio tennis ritrovava la giusta dimensione“. ATPliquida Tommy Paul e vola in semifinale! Su come ha ritrovato la forma: “Grazie ai ragazzi lì nel mio box, i ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueens #Berrettini - Eurosport_IT : Strappa gli applausi! ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPQueens | #cinchChampionships | #Berrettini - Tennis_Ita : ATP 500 Queen's, spettacolo Berrettini: l'azzurro batte Paul e approda in semifinale - la_staxy : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueen… -