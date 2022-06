Sebino Spa ha sottoscritto un ordine “jumbo” con Engineering 2K

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 giugno 2022)Spa, società di Madone attiva nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security, annuncia di averun” con il General Contractor2K, leader in Italia nella realizzazione di piattaforme logistiche, avente per oggetto la progettazione, installazione e controllo di sistemi di spegnimento incendio, ubicato a Valdaro, in provincia di Mantova, del valore di oltre 18 milioni di euro, che dovrà essere completato entro il 2023, attinente ad un maxi centro logistico multipiano, avente una estensione di 130 mila metri quadri circa, che verrà utilizzato come HUB logistico europeo dal gruppo tedesco multinazionale Adidas, leader mondiale dell’abbigliamento sportivo, Il polo, denominato “Campus South”, verrà utilizzato per rifornire ...