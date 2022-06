“Sceneggiata in Ucraina”. Il prof. Contri polverizza Zelensky: “Un guitto nelle mani degli Usa” (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz oggi hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un segno per confermare la solidarietà e il supporto dell'Occidente all'Ucraina invasa 112 giorni dalla Russia e un modo per sondare le possibilità di un negoziato anche se a non volerlo sembra più Mosca che Kiev. La visita è stata bocciata da Alberto Contri, docente di comunicazione sociale. A L'Aria che Tira, il talk mattutino di La7, giovedì 16 giugno, il professore non ha risparmiato critiche al premier italiano, al presidente francese e al suo omologo tedesco: “Mi sembra di essere nel pieno di un Truman Show. Contano solo gli Stati Uniti e io non capisco perché vadano a parlare con Zelensky che è un bravissimo guitto nelle mani ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz oggi hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr. Un segno per confermare la solidarietà e il supporto dell'Occidente all'invasa 112 giorni dalla Russia e un modo per sondare le possibilità di un negoziato anche se a non volerlo sembra più Mosca che Kiev. La visita è stata bocciata da Alberto, docente di comunicazione sociale. A L'Aria che Tira, il talk mattutino di La7, giovedì 16 giugno, ilessore non ha risparmiato critiche al premier italiano, al presidente francese e al suo omologo tedesco: “Mi sembra di essere nel pieno di un Truman Show. Contano solo gli Stati Uniti e io non capisco perché vadano a parlare conche è un bravissimo...

Pubblicità

tempoweb : “Sceneggiata in #Ucraina”. Il prof. #Contri polverizza #Zelensky: “Un guitto nelle mani degli #Usa” @giadinagrisu… - PaFassn : @ImolaOggi Ottima sceneggiata ucraina per impressionare draghi, chapeau ???? - DrVitaSegreto : Pietà immensa per tutti coloro che oggi, domani, dopodomani etc., perderanno la loro vita in Ucraina, mentre in UE… - raffaelespedic1 : E anche questa sera #Giletti continua la sua sceneggiata parlando dell'attacco all'Ucraina accusando l'occidente di… - stefaniaespos19 : @SkyTG24 gli #USA hanno sempre tifato #Putin era tutta sceneggiata di #Biden non ha mandato di fatto un caxxo all'#Ucraina ! -