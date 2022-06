Rtl 102.5 rinnova anche per il 2022 la sua partnership con il “Pizza Village Napoli” (Di giovedì 16 giugno 2022) Napoli – anche quest’anno Rtl 102.5 rinnova la sua partnership con il “Pizza Village Napoli”. L’evento, che avrà luogo sul celebre Lungomare Caracciolo di Napoli, ritorna in grande dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. RTL 102.5 sarà in diretta dal Pizza Village Napoli dal 17 al 26 giugno per far vivere ai propri ascoltatori tutti i profumi, sapori e colori della città partenopea. In diretta da Napoli “Non Stop News” dalle 6 alle 9, “No Problem – W L’Italia” e “W L’Italia” dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 21 “Protagonisti” e “Shaker”. Dal 20 giugno si aggiungono “The Flight” e “Power Hits Estate Classifica” dalle 15 alle 17. anche Radio Zeta, la radio ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022)quest’anno Rtl 102.5la suacon il “”. L’evento, che avrà luogo sul celebre Lungomare Caracciolo di, ritorna in grande dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. RTL 102.5 sarà in diretta daldal 17 al 26 giugno per far vivere ai propri ascoltatori tutti i profumi, sapori e colori della città partenopea. In diretta da“Non Stop News” dalle 6 alle 9, “No Problem – W L’Italia” e “W L’Italia” dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 21 “Protagonisti” e “Shaker”. Dal 20 giugno si aggiungono “The Flight” e “Power Hits Estate Classifica” dalle 15 alle 17.Radio Zeta, la radio ...

