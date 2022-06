Roma, entrano in casa per una rapina e sequestrano una famiglia: il marito colpito più volte. Uno dei rapinatori è minorenne (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma. La coppia stava riposando nella propria abitazione, dopo pranzo, con la tranquillità di chi sa di essere al sicuro, almeno dentro le mura di casa propria. Improvvisamente, però, il marito viene svegliato da alcuni rumori sospetti che provenivano dalla cucina. Tra veglia e sonno è davvero difficile capire cosa stia accadendo, per questo, decide di alzarsi dal letto e andare a controllare di persona. Ma quando arriva nel salone, scopre l’amara verità. Trova 3 rapinatori armati di cacciavite nel salone Nel salone di casa trova 3 uomini armati di cacciavite che stavano trafugando la sua abitazione, probabilmente convinti dell’assenza di tutti. A quel punto, l’uomo decide di difendersi nonostante la paura e l’apprensione: i 3 rapinatori gli si scagliano contro e ne nasce una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022). La coppia stava riposando nella propria abitazione, dopo pranzo, con la tranquillità di chi sa di essere al sicuro, almeno dentro le mura dipropria. Improvvisamente, però, ilviene svegliato da alcuni rumori sospetti che provenivano dalla cucina. Tra veglia e sonno è davvero difficile capire cosa stia accadendo, per questo, decide di alzarsi dal letto e andare a controllare di persona. Ma quando arriva nel salone, scopre l’amara verità. Trova 3tori armati di cacciavite nel salone Nel salone ditrova 3 uomini armati di cacciavite che stavano trafugando la sua abitazione, probabilmente convinti dell’assenza di tutti. A quel punto, l’uomo decide di difendersi nonostante la paura e l’apprensione: i 3tori gli si scagliano contro e ne nasce una ...

