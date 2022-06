Roma | due club di Serie A piombano sul centrocampista giallorosso!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 giugno 2022) In casa, dopo la stagione trionfante che ha visto gli uomini di José Mourinho sollevare al cielo di Tirana il trofeo della UEFA Conference League, non si pensa soltanto al calciomercato ma si valutano anche i rinnovi di alcuni top player giallorossi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza capitolina sta lavorando per proporre il prolungamento del contratto a Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Entrambi i giocatori sarebbero felicissimi di continuare la propria avventura all’ombra del Colosseo ma se non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti in causa, allora, ilvaluterebbe le offerte, soprattutto quelle che potrebbero arrivare per il. Bryan CristanteJuventus Milan Cristante, come riporta il quotidiano sportivo, sarebbe finito nel mirino di Milan e ...