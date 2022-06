(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Aun richiamo” anti-Covid “per tutti con ilattuale non ha senso. Ci sono tanti fattori per un no a questa scelta: 17 milioni di italiani hanno contratto la malattia con una velocità incrementale di 10 milioni negli ultimi 6 mesi; unadiad una persona normale non crea sostanzialmente una maggiore difesa dall’infezione e dalla malattia siamo sufficientemente protetti. Unacon undiventa invece interessante”. Lo sottolinea Guido, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico Consulcesi, ex consulente del Commissario all’emergenza Covid-19 il generale Francesco Figliuolo, ospite di ...

Adnkronos

Sempre stando ai dati Gimbe, il tasso di copertura vaccinale conè del 41,1 per cento (media Italia 38,2%) nelle persone immunocompresse; del 6,5 per cento tra gli over 80 ospiti nelle ...Dal primo marzo è iniziata la somministrazione dellanei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con ... Quarta dose, Rasi: "A settembre solo con vaccino aggiornato" (Adnkronos) - 'A settembre un richiamo' anti-Covid 'per tutti con il vaccino attuale non ha senso. Ci sono tanti fattori per un no a questa ...SICILIA - Nella settimana dal 6 al 12 giugno si assiste in Sicilia, per la prima volta dopo due mesi, ad un incremento delle nuove infezioni da Covid-19.