Napoli Petagna, l'attaccante non si muove nonostante le avance di Monza e Salernitana (Di giovedì 16 giugno 2022) Petagna potrebbe restare a Napoli anche nella prossima stagione, nonostante le avance di Monza e Salernitana Il Napoli e Petagna potrebbero continuare insieme anche nella prossima stagione. l'attaccante che ha avuto degli interessamenti da Monza e Salernitana sembra deciso a volersi giocare le sue carte in azzurro. A confermarlo è anche il suo entourage che ha ribadito che Petagna non si muoverà. L'ha riportato Radio Kiss Kiss. L'articolo proviene da Calcio News 24.

