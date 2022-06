Napoli, l'incertezza delle punte: addio Mertens, dubbi Osimhen e Petagna. De Laurentiis risparmia già 20 milioni! (Di giovedì 16 giugno 2022) Giugno è il mese delle incertezze per i tifosi del Napoli che sono in attesa di scoprire il futuro di tanti giocatori. Soprattutto quelli... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Giugno è il meseincertezze per i tifosi delche sono in attesa di scoprire il futuro di tanti giocatori. Soprattutto quelli...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, l'incertezza delle punte: addio Mertens, dubbi Osimhen e Petagna. De Laurentiis risparmia già 20 milioni!:… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - sportli26181512 : #Koulibaly difende #Napoli sui social: 'Città antirazzista': Nonostante l'incertezza sul suo futuro il difensore az… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, ancora incertezza sulla situazione #Koulibaly Sul rinnovo del centrale senegalese possono incidere le paro… -