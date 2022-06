MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il Montmelò è il passato, ora guardo avanti. Sachsenring difficile? Sarà peggio Assen” (Di giovedì 16 giugno 2022) Francesco Bagnaia affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, il portacolori del team Ducati Factory cercherà di mettersi alle spalle la caduta al via del Montmelò per ritornare sui giusti binari di un campionato che, nelle ultime uscite, si è complicato parecchio pensando alla corsa verso il titolo. Per “Pecco” l’occasione sulla pista teutonica Sarà di quelle da non farsi scappare, ma non Sarà affatto semplice. Solitamente, infatti, la moto di Borgo Panigale non ama i tracciati con troppe curve e le basse velocità, mentre i rivali, da Fabio Quartararo ad Aleix Espargarò, con Yamaha e Aprilia, potrebbero davvero fare la voce grossa su una pista che ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022)affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tortuoso tracciato del, il portacolori del team Ducati Factory cercherà di mettersi alle spalle la caduta al via delper ritornare sui giusti binari di un campionato che, nelle ultime uscite, si è complicato parecchio pensando alla corsa verso il titolo. Per “Pecco” l’occasione sulla pista teutonicadi quelle da non farsi scappare, ma nonaffatto semplice. Solitamente, infatti, la moto di Borgo Panigale non ama i tracciati con troppe curve e le basse velocità, mentre i rivali, da Fabio Quartararo ad Aleix Espargarò, con Yamaha e Aprilia, potrebbero davvero fare la voce grossa su una pista che ...

