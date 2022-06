Meloni | “Insulti di La7 | ecco la mia risposta” – Video

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Probabilmente delusa dal fatto che ormai gli italiani non sono più disposti a credere alle loro storie, una sinistra totalmente allo sbando passa le sue giornate a insultarmi e a mistificare le mie dichiarazioni”. Così Giorgiain unpostato su Facebook dal titolo ‘La miaaglidi La7’, che mostra anche gli attacchi dei giorni scorsi sulla rete al suo indirizzo. “Nella vita – scrive la leader di Fratelli d’Italia – mi sono sempre assunta le mie responsabilità, è ora che lo facciano anche gli altri: querelerò chi ha raccontato falsità. Vediamo se in questa Nazione si può ancora non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno grazie alle loro campagne d’odio”. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – "Probabilmente delusa dal fatto che ormai gli italiani non sono più disposti a credere alle loro storie, una sinistra totalmente allo sbando passa le sue giornate a insultarmi e a mistif ...
La leader di Fratelli d'Italia replica alle offese ricevute: "Vediamo se si può ancora non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno grazie alle loro campagne d'o ...