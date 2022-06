Matteo Renzi a Bergamo per presentare il suo ultimo libro

(Di giovedì 16 giugno 2022) Torna a. Lunedì 20 Giugno, alle 18.30, l’ex premier e leader di Italia Viva sarà in piazzale Alpini peril suo, intitolato “Il Mostro”. “Inchieste, scandali e dossier: come provano a distruggerti l’immagine” è il sottotitolo piuttosto eloquente della sua ultima pubblicazione. In circa 200 pagine,racconta la sua verità sul caso Open e prova a smontare le accuse nei suoi confronti da parte delle procura di Firenze, attaccando i magistrati che indagano sulla vicenda e togliendosi qualche “macigno” – non sassolino, così ha detto – dalle scarpe.

Pubblicità

ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - fattoquotidiano : Anche nella culla di Rignano sull’Arno, l’ultimo sole della stagione renziana è quasi del tutto declinato. Qui è na… - reportrai3 : Matteo Renzi nel suo libro ha rivelato di aver incontrato prima di Expo il procuratore capo Bruti Liberati in una s… - alfios_potamos : RT @Gianluc59668963: Anno 2015 Matteo Renzi, dichiara: “Gli accordi di Minsk 2, se rispettati integralmente garantiranno un equilibrio p… - AttilioPerna : RT @ilfoglio_it: Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo Calenda… -

Internazionale

hanno arrestato mamma e papà e a Maria Elena Boschi hanno martoriato il padre per sette anni. Nessuno dei genitori in questione ha fatto niente di male, tranne che aver concepito e ...Salvini rischia di fare la fine di" L'idea di Salvini di strappare a Pontida. Ma i governisti ora vogliono commissariare il leader PerSalvini doppio flop alle Comunali e referendum nel ... Se telefonando: Matteo Renzi - Christian Raimo - L'Essenziale A Renzi e Boschi hanno arrestato e martoriato i genitori, la cui unica responsabilità è sempre stata, ben prima delle assoluzioni, quella di aver concepito i due politici toscani che si erano messi in ...Il leader della Lega dice di non essersi pentito per l’ingresso del partito nel governo Draghi, ma invita l’esecutivo a fare di più sul ...