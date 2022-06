LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Stephen Williams si stacca pesantemente dal gruppo. Sono 40 i km al traguardo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Il gruppo insegue a poco più di 2?. 16.03 Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto Soudal) Sono i più vicini inseguitori. 16.01 Sono 40 i km al traguardo! 15.58 Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) prova ad andarsene in solitaria in questo momento. 15.55 ATTENZIONE! Il leader della generale Stephen Williams è segnalato a 8? dal gruppo. Questo vuol dire che oggi ci sarà un ribaltone. 15.52 I due battistrada hanno già completato il primo passaggio sulla linea del traguardo. 15.49 Dalla testa della corsa al gruppo intercorrono 3’35”. 15.46 Mancano 50 km al traguardo! 15.43 La UAE Emirates va in testa al ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.06 Ilinsegue a poco più di 2?. 16.03 Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto Soudal)i più vicini inseguitori. 16.0140 i km al! 15.58 Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) prova ad andarsene in solitaria in questo momento. 15.55 ATTENZIONE! Il leader della generaleè segnalato a 8? dal. Questo vuol dire checi sarà un ribaltone. 15.52 I due battistrada hanno già completato il primo passaggio sulla linea del. 15.49 Dalla testa della corsa alintercorrono 3’35”. 15.46 Mancano 50 km al! 15.43 La UAE Emirates va in testa al ...

