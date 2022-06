LIVE Berrettini-Kudla 3-6 7-6 6-4, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma vince in rimonta e vola ai quarti di finale contro Paul! (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 17.26 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 17.25 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 22 ace e 3 doppi falli di Matteo Berrettini contro 5 ace e 4 doppi falli di Denis Kudla. l’azzurro è aiutato da 45 vincenti a 24, per un totale di 110 punti a 112 in favore dell’americano che inoltre ha annullato 5 chance su 7 contro le 7/9 dell’italiano. 64% di prime in campo a 61 per il romano che ha vinto il 76% di punti con la prima e il 51% con la seconda contro il 72% con la prima e il 57% con la seconda dell’americano. 17.22 Matteo Berrettini vola ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 17.26 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 17.25 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 22 ace e 3 doppi falli di Matteo5 ace e 4 doppi falli di Denisè aiutato da 45nti a 24, per un totale di 110 punti a 112 in favore dell’americano che inoltre ha annullato 5 chance su 7le 7/9 dell’italiano. 64% di prime in campo a 61 per il romano che ha vinto il 76% di punti con la prima e il 51% con la secondail 72% con la prima e il 57% con la seconda dell’americano. 17.22 Matteoai ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis Vittorie in rimonta per #Berrettini e #Giorgi al #Queens e a #Birmingham contro #Kudla e… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kudla 3-6 2-1 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo set - #Berrettini-Kudla… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kudla 3-6 1-0 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’americano trova il break e vince il primo set -… - persempre_news : @ricryky Due giorni fa, quando è stato scritto l’articolo, Berrettini non aveva ancora -545 punti nella classifica ATP LIVE ?? - MatchPo1ntBets : ?? LIVE Matteo Berrettini -115 2U -