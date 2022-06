Incendio Malagrotta, Gualtieri: primi dati su polveri in limiti legge (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “I primi dati che Arpa Lazio ci ha inviato, relativi alle polveri analizzate dalle centraline fisse che si trovano nell’arco di 2,5 km” dal rogo, “non indicano al momento alcun superamento dei limiti di legge”. Lo ha assicurato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando all’Assemblea capitolina dell’Incendio agli impianti di Malagrotta. “Avremo i dati completi nelle prossime ore, massimo 48”, ha ricordato Gualtieri. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Iche Arpa Lazio ci ha inviato, relativi alleanalizzate dalle centraline fisse che si trovano nell’arco di 2,5 km” dal rogo, “non indicano al momento alcun superamento deidi”. Lo ha assicurato il sindaco di Roma, Roberto, parlando all’Assemblea capitolina dell’agli impianti di. “Avremo icompleti nelle prossime ore, massimo 48”, ha ricordato. (Agenzia Dire)

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - AmedeoTrolese : RT @FranFerrante: Tra gli effetti collaterali del drammatico incendio dell’impianto a #Malagrotta a #Roma c’è ennesima campagna di disinfor… - scheerenberger : RT @Tg3web: È sotto controllo l'incendio nel sito dell'ex discarica di Malagrotta, la più grande di Roma, ma per spegnerlo completamente se… -