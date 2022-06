Immissioni in ruolo secondaria da Concorso 2018, percentuale posti scende al 60% (Di giovedì 16 giugno 2022) Le Immissioni in ruolo ordinarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono effettuate attingendo da GaE e GM. Alle graduatorie di merito concorsuali spettano percentuali di posti differenti, considerata la stratificazione nel tempo di diverse procedure. Quale percentuale spetta al Concorso straordinario 2018? Le GM 2016 sono ancora vigenti? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Leinordinarie nella scuoladi primo e secondo grado sono effettuate attingendo da GaE e GM. Alle graduatorie di merito concorsuali spettano percentuali didifferenti, considerata la stratificazione nel tempo di diverse procedure. Qualespetta alstraordinario? Le GM 2016 sono ancora vigenti? L'articolo .

