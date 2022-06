“Il comizio di Meloni in Spagna è un’operazione verità”, Bersani difende Lilli Gruber dagli attacchi ricevuti | VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) La diffusione di quel VIDEO – pubblico – dell’esibizione/comizio di Giorgia Meloni in Spagna ha provocato moltissime reazioni che sono state oggetto di alcuni approfondimenti in molte trasmissioni televisive. Pareri e commenti che la leader di Fratelli d’Italia non ha gradito, annunciando – questa mattina – una serie di non precisate querele nei confronti di ospiti (e trasmissioni) di La7. Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a “Otto e Mezzo”, anche Pier Luigi Bersani ha voluto dare una sua visione di quel comizio gridato in Spagna. Bersani difende Lilli Gruber dagli attacchi per il VIDEO di Meloni in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La diffusione di quel– pubblico – dell’esibizione/di Giorgiainha provocato moltissime reazioni che sono state oggetto di alcuni approfondimenti in molte trasmissioni televisive. Pareri e commenti che la leader di Fratelli d’Italia non ha gradito, annunciando – questa mattina – una serie di non precisate querele nei confronti di ospiti (e trasmissioni) di La7. Ieri sera, ospite dia “Otto e Mezzo”, anche Pier Luigiha voluto dare una sua visione di quelgridato inper ildiin ...

