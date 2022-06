I venditori di armi da fuoco utilizzano Google per inserire i loro annunci (Di giovedì 16 giugno 2022) Un’analisi di ProPublica ha rilevato che 15 dei maggiori venditori di armi da fuoco negli Stati Uniti, tra i quali Daniel Defense, la società che ha prodotto l’AR-15 usato dal giovane autore della strage in Texas, hanno utilizzato i sistemi di Google per inserire i loro annunci. Gli annunci di armi su Google Per circa due decenni, Google si è vantato di non accettare pubblicità di armi, un riflesso dei suoi valori e della sua cultura. Ma un’analisi di ProPublica ha mostrato che prima e dopo le sparatorie di massa avvenute a maggio in un negozio di alimentari a New York e in una scuola elementare del Texas, milioni di annunci di alcuni dei più grandi produttori di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Un’analisi di ProPublica ha rilevato che 15 dei maggiorididanegli Stati Uniti, tra i quali Daniel Defense, la società che ha prodotto l’AR-15 usato dal giovane autore della strage in Texas, hanno utilizzato i sistemi diper. GlidisuPer circa due decenni,si è vantato di non accettare pubblicità di, un riflesso dei suoi valori e della sua cultura. Ma un’analisi di ProPublica ha mostrato che prima e dopo le sparatorie di massa avvenute a maggio in un negozio di alimentari a New York e in una scuola elementare del Texas, milioni didi alcuni dei più grandi produttori di ...

