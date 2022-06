Governo, Salvini incalza Draghi (Di giovedì 16 giugno 2022) Tuttavia, il decreto Infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei ministri sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale soltanto nei prossimi giorni. Un'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 16 giugno 2022) Tuttavia, il decreto Infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei ministri sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale soltanto nei prossimi giorni. Un'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto ...

Pubblicità

MatteoRichetti : #Conte e #Salvini sono entrambi tentati dall’uscire dal Governo #Draghi. Il cuore è sempre giallo verde. Ma il prob… - GiovaQuez : Sul viaggio di Salvini i casi sono due: 1) vai con l'avvocato di Frattamaggiore a trattare con i servizi segreti ru… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Governo? Le risposte non le aspetta Salvini, ci sono milioni di italiani che temono l'arrivo dell… - domenicogifuni : RT @OGiannino: Invece di continuare a consentire che lavorino per lo spread ricattando governo, Draghi dovrebbe fare come Costa a Lisbona:… - drndbl : @Gianpa89267191 FdI cresce perché è all’opposizione e critica senza dover prendere decisioni. È più coerente di Sal… -