Fire & Water e l’acqua si trasforma in teatro

di Olga Chieffi Sbarca il Campania teatro Festival a Salerno e lo farà per ben tre giorni, tempo necessario per montare "Water Fools – An Aquatic Phantasmagoria", che andrà in scena il 25 giugno, alle ore 21,30, sul "teatro d'acqua" creato dallo specchio d'acqua antistante la spiaggia di Santa Teresa. Ieri mattina l' incontro nel Salone del Gonfalone di palazzo di Città con la vicedirettrice del festival Nadia Baldi, la quale, ospite del sindaco Vincenzo Napoli e del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Ferrara, ha presentato questo spettacolo che ha tanti spunti di lettura, a cominciare da quello ecologico. Infatti, ha affermato la Baldi, tutto ciò che verrà montato, che galleggerà sull'acqua o che verrà sparato sarà tutto nel segno del rispetto della natura, nell'armonia ideale dell' universo.

