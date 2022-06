Draghi va Kiev e la Farnesina manda beni umanitari per la popolazione ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) A Kiev è risuonata la sirena d’allarme antiaereo, mentre nella capitale ucraina si trovano il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivati insieme per dimostrare solidarietà e sostegno contro l’invasione russa. I tre hanno raggiunto Kiev dopo un lungo viaggio notturno, iniziato dalla stazione della cittadina di Medyka, lungo il confine polacco. “Questo viaggio è molto importante per l’ucraina, l’Europa e la stabilità globale”, ha detto il presidente francese arrivando in stazione. Il cancelliere tedesco, invece, si è impegnato ad aiutare l’ucraina “per tutto il tempo necessario”. Durante questa visita, ha dichiarato, “vogliamo solo mostrare la nostra solidarietà, ma anche garantire che gli aiuti ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Aè risuonata la sirena d’allarme antiaereo, mentre nella capitalesi trovano il presidente del Consiglio italiano Mario, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivati insieme per dimostrare solidarietà e sostegno contro l’invasione russa. I tre hanno raggiuntodopo un lungo viaggio notturno, iniziato dalla stazione della cittadina di Medyka, lungo il confine polacco. “Questo viaggio è molto importante per l’, l’Europa e la stabilità globale”, ha detto il presidente francese arrivando in stazione. Il cancelliere tedesco, invece, si è impegnato ad aiutare l’“per tutto il tempo necessario”. Durante questa visita, ha dichiarato, “vogliamo solo mostrare la nostra solidarietà, ma anche garantire che gli aiuti ...

