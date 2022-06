Draghi | Scholz e Macron a Kiev | vertice notturno in treno Si parlerà dell’ingresso dell’Ucraina nell’Ue

(Di giovedì 16 giugno 2022) Sta per cominciare la missione dei tre leader europei. Una missione i cui dettagli sono stati definiti durante unsulpartito da Medyka (Polonia). Una dimostrazione di unità per portare il sostegno europeo al popolo ucraino e al presidente Volodymyr Zelensky. Mario, insieme al presidente francese Emmanuele al cancelliere tedesco Olaf, arriva aper una visita attesa da tempo, ma non annunciata dai governi dei tre Paesi per questioni di sicurezza. Dopo circa 10 ore di viaggio sulpartito da Medyka (Polonia), e non come previsto da Przemysl a causa di un problema elettrico, per ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche Il negoziato del premierper liberare il grano: "Via le mine da Odessa"e Macron a Kiev: 11 ore in ...... forse strumentale, polemica , da parte del consigliere del presidente ucraino, Oleskjy Arestovych : ha espresso il timore che nella loro imminente visita a Kiev Mario, Olafed Emmanuel ...Un vertice di un paio d’ore Draghi-Macron-Scholz in un vagone del treno partito ieri sera per Kiev, in vista dell’incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Obiettivo della visita ...Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono arrivati a Kiev per la loro prima visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il ...