Bergamo, accoltellato il rapper Simba La Rue: agguato in un parcheggio in piena notte (Di giovedì 16 giugno 2022) È il rapper lecchese Simba La Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, classe 2002, il ragazzo accoltellato nella notte del 16 giugno a Treviolo, in provincia di Bergamo. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, intorno alle 3 di notte il cantante aveva appena parcheggiato l’auto in via Aldo Moro in compagnia della fidanzata, che stava riaccompagnando a casa, quando è stato aggredito da un giovane armato di coltello, che lo ha colpito diverse volte. Ancora non è chiara la dinamica della vicenda: secondo alcuni media locali, la coppia sarebbe stata raggiunta da una macchina con diversi ragazzi a bordo, con i quali sarebbe scattata un’accesa discussione, degenerata rapidamente in una colluttazione, durante la quale il rapper sarebbe stato accoltellato ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) È illeccheseLa Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, classe 2002, il ragazzonelladel 16 giugno a Treviolo, in provincia di. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, intorno alle 3 diil cantante aveva appena parcheggiato l’auto in via Aldo Moro in compagnia della fidanzata, che stava riaccompagnando a casa, quando è stato aggredito da un giovane armato di coltello, che lo ha colpito diverse volte. Ancora non è chiara la dinamica della vicenda: secondo alcuni media locali, la coppia sarebbe stata raggiunta da una macchina con diversi ragazzi a bordo, con i quali sarebbe scattata un’accesa discussione, degenerata rapidamente in una colluttazione, durante la quale ilsarebbe stato...

