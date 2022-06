"Will Smith era devastato dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar" rivela Tyler Perry (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tyler Perry, durante un'intervista recente, ha rivelato che Will Smith era dispiaciuto di aver dato uno schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022: 'Era devastato'. Tyler Perry ha recentemente parlato di che cosa è accaduto dopo che Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar: il regista 52enne, che è stato visto sul palco con Smith dopo l'incidente, ha rivelato di non aver affatto provato a "confortare" la star hollywoodiana dopo il momento scioccante. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022), durante un'intervista recente, hato cheera dispiaciuto di aver dato unodurante la cerimonia degli2022: 'Era'.ha recentemente parlato di che cosa è accadutocheha schiaffeggiatodurante la cerimonia degli: il regista 52enne, che è stato visto sul palco conl'incidente, hato di non aver affatto provato a "confortare" la star hollywoodianail momento scioccante. ...

