Un uomo ha ucciso la moglie durante una lite a Udine (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito di 45 anni, la notte scorsa a Codroipo (Udine) al termine di una lite. L'uomo è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona di campagna. Nell'abitazione dove e' avvenuto l'ennesimo episodio di violenza contro le donne c'erano anche i figli della coppia, che stavano dormendo. Ora sono stati affidati ai nonni. Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito di 45 anni, la notte scorsa a Codroipo () al termine di una. L'è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona di campagna. Nell'abitazione dove e' avvenuto l'ennesimo episodio di violenza contro le donne c'erano anche i figli della coppia, che stavano dormendo. Ora sono stati affidati ai nonni.

