Ultime Notizie – Covid Usa | Fauci positivo | “Sintomi lievi | nessun contatto con Biden”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Anthony, consulente della Casa Bianca e del presidente Joenella lotta al, è risultatoal coronavirus. Lo scienziato, 81 anni, presenta “attualmente”, come rende noto il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), diretto proprio dall’esperto.“ha completato il ciclo di vaccinazione e ha ricevuto due dosi booster”. Lo scienziato “si isolerà e continuerà a lavorare da casa. Recentemente non è stato acon il presidenteo con altre figure di primo piano del governo”. L’esperto tornerà sul posto di lavoro “quando risulterà negativo ad un test”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione