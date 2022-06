Ucraina: capo stato maggiore Usa, 'non diamo armi necessarie? Nessuna è pallottola d'argento' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "In guerra nessun sistema di armi è una pallottola d'argento. Nessun tipo d'arma cambia l'equilibrio". Lo ha detto il capo di stato maggiore Usa Mark Milley, rispondendo alle critiche secondo le quali gli Stati Uniti non stanno fornendo all'Ucraina tutte le armi richieste, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles insieme al Segretario alla Difesa Lloyd Austin. Milley ha aggiunto che se gli ucraini usano i sistemi d'arma che gli Stati Uniti e altri alleati stanno fornendo correttamente, "dovrebbero essere in grado di eliminare una quantità significativa di obiettivi". Si è anche complimentato con i militari di Kiev definendoli "artiglieri di prim'ordine" sui Triple 7 Howitzer, e dicendo di aspettarsi che fossero anche ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "In guerra nessun sistema diè unad'. Nessun tipo d'arma cambia l'equilibrio". Lo ha detto ildiUsa Mark Milley, rispondendo alle critiche secondo le quali gli Stati Uniti non stanno fornendo all'tutte lerichieste, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles insieme al Segretario alla Difesa Lloyd Austin. Milley ha aggiunto che se gli ucraini usano i sistemi d'arma che gli Stati Uniti e altri alleati stanno fornendo correttamente, "dovrebbero essere in grado di eliminare una quantità significativa di obiettivi". Si è anche complimentato con i militari di Kiev definendoli "artiglieri di prim'ordine" sui Triple 7 Howitzer, e dicendo di aspettarsi che fossero anche ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? La rivelazione, incredibile, del #Papa sulla #Nato e sul suo 'ruolo' nella guerra in Ucraina ???? - Tg3web : È fuggito il rabbino capo di Mosca, lontano dalla Russia che gli chiedeva di appoggiare pubblicamente l'invasione i… - LiaQuartapelle : La storia della denazificazione perde altra credibilità. Il rabbino capo di Mosca ha lasciato la Russia perché si è… - TampelliniTosca : RT @GiancarloDeRisi: Bergoglio rivela: 'Un capo di Stato mi disse che la Nato avrebbe contribuito a scatenare la guerra in Ucraina'. Sarà s… - gfbagnale : Il capo della chiesa, con miliardi di fedeli e nasce dalla cacciata dal paradiso di due cattivi e ha per l’aldilà l… -