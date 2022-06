Sveglia Occidente, la Cina ha messo le mani sul triangolo del litio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non vi sono solo la crisi del grano o le mire su Taiwan in cima all’agenda del governo cinese, ma anche (o soprattutto) un tema particolarmente sensibile proprio perché ultraconnesso alle citate crisi: il cosiddetto triangolo del litio, rappresentato da Argentina, Cile e Bolivia, è da tempo entrato nel cono di interesse di Xi Jinping e Joe Biden ne ha parlato approfonditamente la scorsa settimana con tutti i leader sudamericani. Un dialogo che potrebbe essere tardivo: se la prospettiva è quella di una scommessa mondiale sulle auto elettriche, e quindi sulle batterie prodotte dalla Cina grazie al litio, occorrerà implementare anche le Gigafactory in Europa per non finire nuovamente ostaggio di terzi, così come accaduto con il gas. Quadro Il presidente americano Joe Biden ha confermato, dopo la visita in Israele, quella ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non vi sono solo la crisi del grano o le mire su Taiwan in cima all’agenda del governo cinese, ma anche (o soprattutto) un tema particolarmente sensibile proprio perché ultraconnesso alle citate crisi: il cosiddettodel, rappresentato da Argentina, Cile e Bolivia, è da tempo entrato nel cono di interesse di Xi Jinping e Joe Biden ne ha parlato approfonditamente la scorsa settimana con tutti i leader sudamericani. Un dialogo che potrebbe essere tardivo: se la prospettiva è quella di una scommessa mondiale sulle auto elettriche, e quindi sulle batterie prodotte dallagrazie al, occorrerà implementare anche le Gigafactory in Europa per non finire nuovamente ostaggio di terzi, così come accaduto con il gas. Quadro Il presidente americano Joe Biden ha confermato, dopo la visita in Israele, quella ...

