Soggiorni e percorsi di degustazione immersi nella natura (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ritrovare il contatto con la natura ma senza dimenticare la passione per la cucina gastronomica e l’ospitalità accogliente. È il progetto della community Les Collectionneurs, composta da ristoratori, albergatori e viaggiatori che riservano una selezione di particolari esperienze all’insegna della natura e del buon cibo. Tante le espressioni territoriali di una attività sempre più apprezzata dagli italiani che riscoprono la loro terra, anche per piccole vacanze di prossimità. Emilia-Romagna: creatività contemporanea in cucinanella quiete delle colline, un tempo regno di Matilde di Canossa, intorno Reggio Emilia, a Rubbianino di Castella, si trova Ca’ Matilde. Al suo interno risiede un ristorante da una stella Michelin, la cui idea di cucina è ispirata alla tradizione culinaria reggiana. Non esiste menu alla carta, ma ci sono ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ritrovare il contatto con lama senza dimenticare la passione per la cucina gastronomica e l’ospitalità accogliente. È il progetto della community Les Collectionneurs, composta da ristoratori, albergatori e viaggiatori che riservano una selezione di particolari esperienze all’insegna dellae del buon cibo. Tante le espressioni territoriali di una attività sempre più apprezzata dagli italiani che riscoprono la loro terra, anche per piccole vacanze di prossimità. Emilia-Romagna: creatività contemporanea in cucinaquiete delle colline, un tempo regno di Matilde di Canossa, intorno Reggio Emilia, a Rubbianino di Castella, si trova Ca’ Matilde. Al suo interno risiede un ristorante da una stella Michelin, la cui idea di cucina è ispirata alla tradizione culinaria reggiana. Non esiste menu alla carta, ma ci sono ...

Pubblicità

zazoomblog : Soggiorni e percorsi di degustazione immersi nella natura - #Soggiorni #percorsi #degustazione - smaaartMADDIE : RT @MonferratHospit: #campagnaSCAMPAGNATE 2022 soggiorni e tour in #Monferrato ?? tanto #relax e molto #benessere nella quiete della #camp… - MonferGreenFarm : RT @MonferratHospit: #campagnaSCAMPAGNATE 2022 soggiorni e tour in #Monferrato ?? tanto #relax e molto #benessere nella quiete della #camp… - MonferratHospit : #campagnaSCAMPAGNATE 2022 soggiorni e tour in #Monferrato ?? tanto #relax e molto #benessere nella quiete della… -

Zafferana Etnea, torna il Festival Internazionale di Corti Teatrali ... i cui premi sono stati erogati grazie al contributo di diverse realtà locali e invitano a scoprire il territorio con degustazioni, soggiorni, percorsi spa e molto altro. I 12 premi sono consultabili ... Soggiorni e percorsi di degustazione immersi nella natura La Locanda de Banchieri offre percorsi degustazione dove sono presenti sia piatti di mare che di terra, e che possono godersi in mezzo a tre ettari di terreno pieno d'orti e ulivi. Puglia: un'... Linkiesta.it Zafferana Etnea, torna il Festival Internazionale di Corti Teatrali Facebook Shares Dal 14 al 16 luglio torna Teatri Riflessi 7, il festival internazionale di corti teatrali e coreutici che aprirà la rassegna Etna in Scena all’Anfiteatro Falcone e Borsellino del Parco ... Soggiorni al mare, vacanze per 51 anziani Concluso il soggiorno marino per la terza età che il Comune ha organizzato, in collaborazione con l’Ircr, durante il mese di giugno e che ha visto coinvolti 51 anziani, di cui quattro provenienti da A ... ... i cui premi sono stati erogati grazie al contributo di diverse realtà locali e invitano a scoprire il territorio con degustazioni,spa e molto altro. I 12 premi sono consultabili ...La Locanda de Banchieri offredegustazione dove sono presenti sia piatti di mare che di terra, e che possono godersi in mezzo a tre ettari di terreno pieno d'orti e ulivi. Puglia: un'... Soggiorni e percorsi di degustazione immersi nella natura Facebook Shares Dal 14 al 16 luglio torna Teatri Riflessi 7, il festival internazionale di corti teatrali e coreutici che aprirà la rassegna Etna in Scena all’Anfiteatro Falcone e Borsellino del Parco ...Concluso il soggiorno marino per la terza età che il Comune ha organizzato, in collaborazione con l’Ircr, durante il mese di giugno e che ha visto coinvolti 51 anziani, di cui quattro provenienti da A ...