Quello che le donne (non) dicono... (Di mercoledì 15 giugno 2022) foto: IPA Patsy Kensit e la menopausa precoce non sono propriamente due aspetti che assoceremmo. Ma la menopausa precoce colpisce quando meno ce lo si aspetta. E spesso in modi inaspettati. I sintomi sono quelli collegati alla carenza precoce di estrogeni. Ma anche al deficit androgenico, che deriva dal mancato funzionamento delle ovaie. Si tratta delle famigerate vampate di calore, degli sbalzi del tono dell’umore, del calo del desiderio sessuale, dei dolori osteoarticolari, della difficoltà nel controllo del peso. Tra i sintomi della menopausa precoce, però, c’è anche il disturbo del sonno e della memoria. A confermarlo è Patsy Kensit, voce d’angelo e sogno proibito di tutti gli adolescenti negli anni Ottanta. Oggi la cinquantaquattrenne star televisiva, senza remore, ha deciso di raccontare la sua storia e di esprimere tutti i suoi disagi e paure. Le stesse che accomunano molte ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 giugno 2022) foto: IPA Patsy Kensit e la menopausa precoce non sono propriamente due aspetti che assoceremmo. Ma la menopausa precoce colpisce quando meno ce lo si aspetta. E spesso in modi inaspettati. I sintomi sono quelli collegati alla carenza precoce di estrogeni. Ma anche al deficit androgenico, che deriva dal mancato funzionamento delle ovaie. Si tratta delle famigerate vampate di calore, degli sbalzi del tono dell’umore, del calo del desiderio sessuale, dei dolori osteoarticolari, della difficoltà nel controllo del peso. Tra i sintomi della menopausa precoce, però, c’è anche il disturbo del sonno e della memoria. A confermarlo è Patsy Kensit, voce d’angelo e sogno proibito di tutti gli adolescenti negli anni Ottanta. Oggi la cinquantaquattrenne star televisiva, senza remore, ha deciso di raccontare la sua storia e di esprimere tutti i suoi disagi e paure. Le stesse che accomunano molte ...

matteorenzi : Oggi molti avversari politici, ospiti dei talk, odiatori dovrebbero mettersi in fila e dire una cosa sola: scusa. N… - mengonimarco : E tutto quello che sogniamo la notte Si misura tra gli occhi e quello che non vedi #MarcoNegliStadi - Giorgiolaporta : Che bello vedere ovunque il logo del #M5S accanto a quello del #PD. Dicevate di essere i essere i paladini dell’one… - Marta_Brambilla : @passi_di_lupa Non vedo tasti FN. Intendi quello di F che attiva i vari F1 ecc? - AngelsOfLove12 : @ReplayDream Anche quello che non dico?? -