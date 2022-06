Proiettore Philips Screeneo U4 | annunciato il lancio

(Di mercoledì 15 giugno 2022)Projection presenta finalmente la sua ultima creazione. Il nuovoU4Projection (qui per maggiori informazioni) è lieta di annunciare ildiU4. Questo è una focale ultra corta che fornisce un’immagine True Full HD da 80,mentre è posizionato a una distanza di soli 12 (30,5 cm). Disponibile esclusivamente per il preordine sulla piattaforma di innovazione online, Indiegogo,U4 ha già ricevuto grande interesse da migliaia di sostenitori. Dichiarazioni e impressioni sulU4 Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni fornite in merito al nuovo ...

Philips Screeneo U4, il proiettore a tiro ultra-corto si fa compatto

Screeneo U4, il proiettore a tiro ultra - corto si fa compatto 14 07 Giugno 2022. Il Screeneo U4 è molto compatto (124 x 8,2 x 22,4 cm) ma anche leggero (1.4 kg), tal che, pur necessitando di un'alimentazione esterna, è facile spostarlo, dall'ambiente di casa a ... Philips Screeneo U4, il proiettore a tiro ultra-corto si fa compatto. Si avvicina sempre di più l'avvio del crowdfunding per il proiettore a tiro ultracorto Screeneo U4, concepito da Philips con la tecnologia DLP e una sortente luminosa a LED RGBB, con sistema audio int ... Sul sito Philips italiano è comparso il nuovo proiettore a tiro ultra-corto Screeneo U4 (nome in codice SCN350/INT). Il prodotto, non ancora disponibile, verrà lanciato tramite una campagna di raccolt ...