Notte prima degli esami. La maturità tra ansie e speranze per il futuro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutte le volte che mi ritrovo a riflettere sul momento della maturità, che coinvolge le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, automaticamente la mia mente migra verso un loop musicale irresistibile: la "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, un viaggio dalle tinte ancestrali che si ripete periodicamente e che riecheggia in me con tutte le sue più antiche memorie; i suoi noti versi quali "la matematica non sarà mai il mio mestiere", "E gli aerei volano alto tra New York e Mosca /Ma questa Notte è ancora nostra", appaiono sempre più magnetici ed attuali, in un risuonare tra passato e attualissimo presente. A partire dal 22 giugno avranno infatti inizio i tanto attesi ed altresì temuti esami di maturità: un rito di passaggio che ...

