Milan, Botman vede solo rossonero: si mette di traverso tra Lille e Newcastle (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Milan: Botman vuole vestire la maglia rossonera e ha rifiutato il passaggio al Newcastle che aveva offerto di più al Lille Come riportato La Gazzetta dello Sport, nonostante la ricca offerta del Newcastle al Lille, Sven Botman continua a preferire il fascino dei colori rossoneri. L'offerta del Milan da trenta milioni sembrava soddisfare le pretese del club francese, il Newcastle e poi altre pretendenti dalla Premier League rischiano di far saltare il matrimonio ancora prima del sì. Botman però si è promesso ai rossoneri: è di traverso nell'affare tra Lilla e Newcastle, che per la portata della proposta economica avrebbe avuto la strada spianata.

