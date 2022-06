La grande siccità: campi bruciati e autobotti per rifornire i Comuni. E il Po si riempie di sale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al Nord le precipitazioni scarseggiano da dicembre. Il grande fiume è al di sotto del suo minimo storico. L'idea è di alimentarlo con l'acqua del Garda, ma i Comuni del lago si oppongono. Si potrebbe arrivare alla nomina di un Commissario per risolvere la crisi più grave degli... Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al Nord le precipitazioni scarseggiano da dicembre. Ilfiume è al di sotto del suo minimo storico. L'idea è di alimentarlo con l'acqua del Garda, ma idel lago si oppongono. Si potrebbe arrivare alla nomina di un Commissario per risolvere la crisi più grave degli...

