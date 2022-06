I giovani non votano? Sì, se sono protagonisti. I casi Crema e Lodi: due esempi da seguire (Di mercoledì 15 giugno 2022) In questa tornata elettorale gli unici ad aver vinto sono i giovani e le liste civiche. Pochi l’hanno scritto. I leader dei partiti – con poca astuzia – hanno registrato questa novità ma l’hanno subito cacciata sotto il tappeto come la polvere. I commentatori da salotto sono troppo pieni di sé e presi dal celebrare la sconfitta dei “5Stelle” che non hanno avuto tempo di analizzare i dati. Eppure basta poco a capire che per evitare il totale fallimento della democrazia grazie all’astensionismo, terminata l’epoca “grillina”, va data voce al civismo. L’ho toccato con le mie mani nella mia città: Crema, 35mila abitanti, una sindaca (uscente), Stefania Bonaldi, all’avanguardia, che prima di “lasciare” la vita amministrativa della città, ha dato vita con altri “civici” a una lista composta da 18 giovani (la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) In questa tornata elettorale gli unici ad aver vintoe le liste civiche. Pochi l’hanno scritto. I leader dei partiti – con poca astuzia – hanno registrato questa novità ma l’hanno subito cacciata sotto il tappeto come la polvere. I commentatori da salottotroppo pieni di sé e presi dal celebrare la sconfitta dei “5Stelle” che non hanno avuto tempo di analizzare i dati. Eppure basta poco a capire che per evitare il totale fallimento della democrazia grazie all’astensionismo, terminata l’epoca “grillina”, va data voce al civismo. L’ho toccato con le mie mani nella mia città:, 35mila abitanti, una sindaca (uscente), Stefania Bonaldi, all’avanguardia, che prima di “lasciare” la vita amministrativa della città, ha dato vita con altri “civici” a una lista composta da 18(la ...

