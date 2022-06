Graduatorie GPS: a Roma 320.000 domande, si rischiano mancati controlli titoli accesso e mancate rettifiche punteggi precedenti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: nonostante l'aggiornamento anticipato delle operazioni, si rischia ancora una volta di avere elenchi non "perfetti" e, per chi ha dichiarato tutto correttamente, di dove subire ancora una volta i ritardi nei controlli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022)GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: nonostante l'aggiornamento anticipato delle operazioni, si rischia ancora una volta di avere elenchi non "perfetti" e, per chi ha dichiarato tutto correttamente, di dove subire ancora una volta i ritardi nei. L'articolo .

