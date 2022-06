Elisabetta | uccisa in casa con decine di coltellate | il marito ha confessato ' Trovato seminudo dopo la fuga'

fanpage : Ancora un femminicidio, ancora una donna uccisa dal compagno. Elisabetta Molaro aveva 40 anni, è stata ammazzata a… - UdineseTV : La furia omicida di Castellani, Elisabetta uccisa con decine di coltallate al collo e al torace - - aranciaverde : RT @ChiranAngelgela: Elisabetta Molaro,40 anni,accoltellata a morte dal marito,forse nel sonno.Le sue bambine dormivano nella stanza accant… - infoitinterno : Elisabetta Molaro uccisa nel sonno dal marito, mamme dei compagni delle figlie: “Punto di riferimento” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ancora un femminicidio, ancora una donna uccisa dal compagno. Elisabetta Molaro aveva 40 anni, è stata ammazzata a coltellate… -

Elena Del Pozzo, 'la mamma spinta da forza sovrannaturale, ha agito come se non fosse lei'è statacon decine di coltellate al collo e al torace, rende noto la Procura di Udine in ...Ha confessato Paolo Castellani, il marito della donna di 40 annila notte scorsa a Codroipo, in provincia di Udine .Molaro è stata accoltellata a morte dal coniuge 44enne che, alcune ore dopo il delitto, è stato fermato dai carabinieri in una ...Ancora una donna uccisa, la quarantesima dall'inizio dell'anno. Si chiamava Elisabetta Molaro, aveva 40 anni e viveva in via delle Acacie a Codroipo (Udine): è stata uccisa dal ...Si chiamava Elisabetta Molaro la quarantenne uccisa a coltellate nella notte dal marito, il 44enne Paolo Castellani, nella villetta in cui ...