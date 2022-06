Dolce e Gabbana protagonisti del nuovo spot Tim (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Uno spot “d’amore” per chi sogna in grande perché “senza amore e senza felicità i soldi non servono a niente”. Parola di Domenico Dolce, che con Stefano Gabbana ha presentato a Milano ‘La forza delle connessioni’, la nuova campagna di comunicazione istituzionale e commerciale del Gruppo Tim. In onda a partire da stasera, lo spot vede il coinvolgimento di due grandi premi Oscar italiani: è girato da Giuseppe Tornatore sulle note di un brano inedito del Maestro Ennio Morricone. protagonisti d’eccezione, i due stilisti, icone della moda italiana e promotori dell’eccellenza del ‘mode in Italy’ nel mondo. “Noi siamo romantici – ha detto Domenico Dolce – le aziende sono basate sui soldi ma di base se non c’è amore i soldi non arriveranno mai. Questo è uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Uno“d’amore” per chi sogna in grande perché “senza amore e senza felicità i soldi non servono a niente”. Parola di Domenico, che con Stefanoha presentato a Milano ‘La forza delle connessioni’, la nuova campagna di comunicazione istituzionale e commerciale del Gruppo Tim. In onda a partire da stasera, lovede il coinvolgimento di due grandi premi Oscar italiani: è girato da Giuseppe Tornatore sulle note di un brano inedito del Maestro Ennio Morricone.d’eccezione, i due stilisti, icone della moda italiana e promotori dell’eccellenza del ‘mode in Italy’ nel mondo. “Noi siamo romantici – ha detto Domenico– le aziende sono basate sui soldi ma di base se non c’è amore i soldi non arriveranno mai. Questo è uno ...

Pubblicità

fisco24_info : Dolce e Gabbana protagonisti del nuovo spot Tim: (Adnkronos) - Uno spot “d’amore” per chi sogna in grande perché “s… - TristeMietitore : Dolce & Gabbana & il tessuto in fibra ottica. #LaForzaDelleConnessioni - umihashindayo : RT @m56338635: DOLCE&GABBANA - Mondo3 : Uno spot... da oscar per TIM: in onda da stasera il video diretto da Tornatore - Marta62368763 : RT @jikook_stannn: Io che mi autoconvinco che in realtà non è successo niente e mi concentro solo su jeon jungkook in dolce e gabbana ??????????… -