Carnevale | “Deulofeu è un fuoriclasse e fa la differenza' '

(Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea, ex calciatore del Napoli e osservatore dell'Udinese. Queste le sue parole: “? Di Mertens parlano i fatti, è un giocatore fortissimo, un grande goleador.un po’ di meno, non ricordo quanti gol abbia fatto però è un. -afferma- Lo spagnolo può fare la, può giocare al Napoli, alla Roma, al Milan come alla Juventus. Che posizione può occupare? Può giocare a destra e a sinistra, lui è un 10, può fare tutto quello che vuole. -procede- Ha grande tecnica, è intelligente, può fare l'attaccante ma anche l'Insigne. A dire la verità, io spero che resti, con la coppia-Beto al 99% vuol dire ...

