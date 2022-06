Caos seggi Palermo, Codacons: “Possibili reati gravissimi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Con il Caos dei seggi verificatosi a Palermo durante le elezioni amministrative “è stato violato il diritto di voto dei cittadini palermitani. Si è assistito, infatti, a Possibili reati gravissimi a danno del diritto di voto costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, con la chiusura di vari seggi (ad. Es. i seggi 129, 473, 597) a causa della mancanza di numerosi Presidenti di seggio. Per tale motivo è assolutamente necessario accertare quanto accaduto e le relative responsabilità, e verificare tutte le violazioni commesse a danno degli elettori palermitani”. E’ il fulcro al centro dell’esposto presentato dal Codacons sul Caos dei seggi alle elezioni amministrative di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Con ildeiverificatosi adurante le elezioni amministrative “è stato violato il diritto di voto dei cittadini palermitani. Si è assistito, infatti, aa danno del diritto di voto costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, con la chiusura di vari(ad. Es. i129, 473, 597) a causa della mancanza di numerosi Presidenti dio. Per tale motivo è assolutamente necessario accertare quanto accaduto e le relative responsabilità, e verificare tutte le violazioni commesse a danno degli elettori palermitani”. E’ il fulcro al centro dell’esposto presentato dalsuldeialle elezioni amministrative di ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - AndreaVenanzoni : La conseguenza politica inevitabile per far fronte al caos accaduto nei seggi di Palermo sarà l'assunzione di migliaia di operai forestali - Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - zazoomblog : Caos seggi Palermo Codacons: “Possibili reati gravissimi” - #seggi #Palermo #Codacons: #“Possibili - AlienoGrigio17 : Caos seggi, #Lamorgese: Defezioni Palermo no caso isolato, pensare ad aumento retribuzione presidenti. Imperatore… -