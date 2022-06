Beach volley | Mondiali Roma 2022 Rossi Carambula | addio sogni iridati! Sconfitta con Grimalt Grimalt

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Enricoe Adriandiconoal sogno mondiale perdendo 2-0 la sfida dei sedicesimi di finale contro i cileni. Una partita che già di per sé presentava tante insidie, vista la precaria condizione fisica di Adrianma che è diventata ancora più “calda” vista la presenza nella panchina cilena di Paulao che è stato l’allenatore di entrambi gli azzurri ed è cugino di Ricardo, il tecnico della coppia italiana. Netta e meritata la vittoria 2-0 dei sudamericani che volano agli ottavi al termine di un match in cui sono emersi tutti i limiti attuali della coppia allenata da Ricardo: efficacia bassissima al servizio, problemi in attacco e anche in difesa conlimitato negli spostamenti dal ...

CorriereRomagna : Beach volley, Mondiali: si infrange contro i cileni Grimalt il sogno di Enrico Rossi e Adrian Carambula -… - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #BeachWorldChampsRome ?? ???? Si è fermato ai sedicesimi di finale il cammino mondiale degli azzurri #CarambulaRossi, battu… - Federvolley : #BeachWorldChampsRome ?? ???? Si è fermato ai sedicesimi di finale il cammino mondiale degli azzurri #CarambulaRossi… - infoitsport : Beach volley, tabellone Mondiali Roma 2022 maschile e femminile: gli accoppiamenti - infoitsport : Beach volley, Mondiali 2022: il tabellone dai sedicesimi alla finale. Programma, orari, tv, streaming, avversari de… -

Al via i sedicesimi dei campionati Mondiali dial Foro Italico di Roma. La rassegna iridata entra nel vivo e prevede oggi, nel tabellone principale, cinque coppie italiane in campo. Gottardi - Menegatti avanti La prima coppia italiana a ...Nel momento forse più complicato per ilitaliano femminile arriva un risultato di prestigio, il migliore della storia per i colori italiani ad un Mondiale: una fra Menegatti/Gottardi e Scampoli/Bianchin raggiungerà i quarti di ...Enrico Rossi e Adrian Carambula dicono addio al sogno mondiale perdendo 2-0 la sfida dei sedicesimi di finale contro i cileni Grimalt/Grimalt. Una partita che già di per sé presentava tante insidie, ...Beach volley, la cronaca del match Carambula/Rossi-Grimalt/Grimalt dei sedicesimi di finale dei Mondiali di Roma 2022: azzurri eliminati ...