Atletico Tucuman vs Lanus | pronostico e possibili formazioni

L'Atletico Tucuman accoglie il Lanus all'Estadio Monumental Jose Fierro nel terzo turno della Primera Division Argentina 2021-22 mercoledì 15 giugno. Entrambe le squadre sono ancora in attesa delle prime vittorie della nuova stagione, avendo dovuto accontentarsi di una parte del bottino in ciascuna delle due partite iniziali. Il calcio di inizio di Atletico Tucuman vs Lanus è previsto alle 21:30 ora italiana Anteprima della partita Atletico Tucuman vs Lanus: a che punto sono le due squadre? Il Lanus è stato costretto a un pareggio per 1-1 dal Defensa y Justicia venerdì scorso, quando le due squadre si sono affrontate all'Estadio Ciudad de Lanus. Gli uomini di Jorge Almiron sono passati in ...

