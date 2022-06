WhatsApp | trasferire cronologia delle chat da Android ad iPhone

(Di martedì 14 giugno 2022) Suè ora possibileladaadun anno dopo aver consentito agli utenti diledaad. La funzionalità è stata annunciata dal CEO di Meta Mark Zuckerberg in un post su Facebook. I primi segnali della funzionalità, che per ora è disponibile in versione beta, sono stati precedentemente individuati da WABetaInfo. Puoi migrare ledi, solo daa SamsungdaadIl trasferimentodaa iOS e ...

... si può avviare sul device Android l' app Passa a iOS e vi si inserisce il codice palesato dall'iPhone: andando avanti, verranno preparati i dati dida, tra cui l'immagine profilo,...Lo scorso anno è stata aggiunta una funzione peri messaggida iOS ad Android, chat e allegati corrispondenti. In un primo momento il trasferimento delle chatera ...Per quel che riguarda WhatsApp, finalmente sarà possibile trasferire chat da Android ad iPhone (e viceversa); per quel che riguarda Telegram, invece, il fondatore Pavel Durov qualche giorno fa ha ...Con un post sul proprio profilo social ufficiale, Mark Zuckerberg ha annunciato il via alla novità che permette di trasferire i propri dati WhatsApp da un vecchio telefono Android a un nuovo iPhone.