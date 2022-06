Ultime Notizie – Assegno unico figli 2022, ecco cosa potrebbe cambiare (Di martedì 14 giugno 2022) Assegno unico pieno per i figli fino a 21 anni solo per quest’anno. Una bozza del dl Semplificazioni stabilisce che a partire dal 2023 l’importo pieno dell’Assegno sia destinato solo ai figli fino a 18 anni, oltre quella soglie l’importo sarà più basso. Inoltre, maggiorazione di 120 euro e nessun limite di età nel 2022 per l’Assegno unico per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità secondo quanto prevede la bozza del Dl Semplificazioni. La misura costa 122 milioni euro in arrivo dal Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022)pieno per ifino a 21 anni solo per quest’anno. Una bozza del dl Semplificazioni stabilisce che a partire dal 2023 l’importo pieno dell’sia destinato solo aifino a 18 anni, oltre quella soglie l’importo sarà più basso. Inoltre, maggiorazione di 120 euro e nessun limite di età nelper l’per i nuclei con almeno uno a carico con disabilità secondo quanto prevede la bozza del Dl Semplificazioni. La misura costa 122 milioni euro in arrivo dal Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

