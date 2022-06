Roma meteo, il caldo non dà tregua (Di martedì 14 giugno 2022) , domani massima a +33 gradi. A Roma il meteo continua a essere contraddistinto dall’ondata di caldo con la massima che raggiungerà i 33 gradi. Sereno per tutta la giornata di oggi e domani, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 21. Da metà mattinata i venti soffieranno da nordovest-ovest. Alta la concentrazione dei pollini nell’aria, pericolo per tutti i soggetti allergici. Quanto alle zone di litoranea, i mari saranno poco mossi, con una temperatura di 21 gradi. La giornata alternerà sole e nubi, soprattutto dopo pranzo e la sera. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) , domani massima a +33 gradi. Ailcontinua a essere contraddistinto dall’ondata dicon la massima che raggiungerà i 33 gradi. Sereno per tutta la giornata di oggi e domani, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 21. Da metà mattinata i venti soffieranno da nordovest-ovest. Alta la concentrazione dei pollini nell’aria, pericolo per tutti i soggetti allergici. Quanto alle zone di litoranea, i mari saranno poco mossi, con una temperatura di 21 gradi. La giornata alternerà sole e nubi, soprattutto dopo pranzo e la sera. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

italiaserait : Roma meteo, il caldo non dà tregua - Tag24news : Le temperature raggiungeranno i 35/36°C all’ombra a Milano e Firenze, i 34°C a Roma, Bologna, Padova, Mantova e i 3… - TuttoSuRoma : Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 14 giugno - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Previsioni meteo 15 giugno: il caldo non dà tregua, domani massima a +33 gradi - Affaritaliani : Previsioni meteo 15 giugno: il caldo non dà tregua, domani massima a +33 gradi -