RdC, assegno unico decaduto per mese di stop: cosa succederà? (Di martedì 14 giugno 2022) Novità in arrivo per quanto riguarda alcune domande dell’assegno unico decadute per il mese di stop del RdC L’assegno unico Universale è ormai in vigore dallo scorso 1° marzo ma ancora regnano incertezze e dubbi a riguardo da parte di circa 4 milioni di famiglie italiane beneficiarie della misura. L’assegno, infatti, lo ricordiamo, spetta alle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 giugno 2022) Novità in arrivo per quanto riguarda alcune domande dell’decadute per ildidel RdC L’Universale è ormai in vigore dallo scorso 1° marzo ma ancora regnano incertezze e dubbi a riguardo da parte di circa 4 milioni di famiglie italiane beneficiarie della misura. L’, infatti, lo ricordiamo, spetta alle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

RadioUci : Nuovo Decreto per luglio/ pagamenti elaborazioni ricariche RDC 18 - 36 / Assegno Unico RDC-Com/Au | Radio UCI - giuslavoristi : [4/5] ??Il Comitato scientifico per la valutazione dell’Rdc già a novembre proponeva di tagliare l’assegno non dell’… - giuslavoristi : [2/5] Il piano, che coinvolge @MinLavoro, @MTurismoItalia e @MEF_GOV, punta a rendere compatibili Rdc e lavoro stag… - zazoomblog : Assegno unico RdC: come non perdere gli arretrati - #Assegno #unico #perdere #arretrati - wam_the : Bonus INPS giugno: news su Rdc, pensioni, Assegno unico… -