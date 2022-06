Processo Capaci-Bis: la Cassazione conferma 4 ergastoli e un'assoluzione (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È definitiva la condanna all'ergastolo per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello nell'ambito del Processo Capaci bis. Lo ha deciso la seconda sezione penale della Cassazione, dopo quasi 4 ore di camera di consiglio, rigettando i ricorsi dei 4 imputati. confermata invece l'assoluzione di Vittorio Tutino. I giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte hanno infatti rigettato il ricorso presentato dalla procura generale di Palermo contro la sentenza di assoluzione pronunciata dai giudici di Caltanissetta nei confronti dell'imputato. Il sostituto pg Delia Cardia, nella sua requisitoria di questa mattina, aveva invece chiesto che per Tutino fosse celebrato un Processo d'appello-bis. I giudici del 'Palazzaccio' hanno ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È definitiva la condanna all'ergastolo per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello nell'ambito delbis. Lo ha deciso la seconda sezione penale della, dopo quasi 4 ore di camera di consiglio, rigettando i ricorsi dei 4 imputati.ta invece l'di Vittorio Tutino. I giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte hanno infatti rigettato il ricorso presentato dalla procura generale di Palermo contro la sentenza dipronunciata dai giudici di Caltanissetta nei confronti dell'imputato. Il sostituto pg Delia Cardia, nella sua requisitoria di questa mattina, aveva invece chiesto che per Tutino fosse celebrato und'appello-bis. I giudici del 'Palazzaccio' hanno ...

