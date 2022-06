Pierluigi Pardo è papà e presenta il suo primo figlio e la compagna (Di martedì 14 giugno 2022) Poche parole, un cuore e la foto con cui Pierluigi Pardo presenta al mondo suo figlio. Nello stesso scatto il giornalista che è appena diventato papà presente il suo primo figlio e la sua compagna dando il via ad un’esplosione di auguri tra amici vip e follower. Pierluigi Pardo è diventato papà a 48 anni, il suo annuncio sui social è semplice: “Eccomi qui”. Tagga la compagna, Lorenza Baroncelli, aggiunge: “Riesci a immaginare un amore che ti rende così orgoglioso?”. Solo oggi Pardo presenta la donna della sua vita, solo oggi che è nato il loro primo figlio. Dalla rivista Chi era arrivata la notizia della dolce attesa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Poche parole, un cuore e la foto con cuial mondo suo. Nello stesso scatto il giornalista che è appena diventatopresente il suoe la suadando il via ad un’esplosione di auguri tra amici vip e follower.è diventatoa 48 anni, il suo annuncio sui social è semplice: “Eccomi qui”. Tagga la, Lorenza Baroncelli, aggiunge: “Riesci a immaginare un amore che ti rende così orgoglioso?”. Solo oggila donna della sua vita, solo oggi che è nato il loro. Dalla rivista Chi era arrivata la notizia della dolce attesa ...

