Palermo, Baldini: “Qui valori forti, le mie parole travisate” (Di martedì 14 giugno 2022) “Mi spiace se vengono travisate le mie parole nel mio scambio con Alessandro Bonan, che conosco da una vita e con cui parlo in modo spontaneo, come faccio sempre. Fuori dal mio modo di esprimermi che a qualcuno può sembrare esagerato, ho voluto trasmettere un concetto semplicissimo: qui a Palermo sto bene anche perché ho la sensazione che ci sia un’aderenza più forte a certi valori tradizionali in cui mi riconosco e che mi appartengono, per la mia formazione morale”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo Silvio Baldini che ai microfoni dell’ANSA, risponde alle polemiche legate al suo intervento ieri sera durante la trasmissione di Sky “Calciomercato – L’originale” condotta da Alessandro Bonan. Discussa in particolare una frase: “Se guardi una bella donna non c’è niente di male – ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Mi spiace se vengonole mienel mio scambio con Alessandro Bonan, che conosco da una vita e con cui parlo in modo spontaneo, come faccio sempre. Fuori dal mio modo di esprimermi che a qualcuno può sembrare esagerato, ho voluto trasmettere un concetto semplicissimo: qui asto bene anche perché ho la sensazione che ci sia un’aderenza più forte a certitradizionali in cui mi riconosco e che mi appartengono, per la mia formazione morale”. Lo ha detto l’allenatore delSilvioche ai microfoni dell’ANSA, risponde alle polemiche legate al suo intervento ieri sera durante la trasmissione di Sky “Calciomercato – L’originale” condotta da Alessandro Bonan. Discussa in particolare una frase: “Se guardi una bella donna non c’è niente di male – ...

