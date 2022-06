Obbligo mascherina, Costa: "Possibile proroga per mezzi di trasporto, Rsa e ospedali" (Di martedì 14 giugno 2022) commenta Possibile prolungamento dell' Obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto, nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre. Questa l'ipotesi e 'l'intendimento' che si sta delineando in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 giugno 2022) commentaprolungamento dell'dellasuidi, nelle Rsa e neglifino a fine settembre. Questa l'ipotesi e 'l'intendimento' che si sta delineando in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - borghi_claudio : Depositata interrogazione per il duo lamorgese - speranza su loro circolare per obbligo di mascherina al voto.… - borghi_claudio : Questo NON VEDEVA L'ORA di uscire dalla naftalina per dire la sua. Referendum 12 giugno, Pregliasco: 'Bene obbligo… - robertopontillo : A partire da domani cadrà l'obbligo di indossare la mascherina in cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso. Per i… - palermomaniait : Obbligo mascherina, Costa: ''Possibile proroga sui mezzi di trasporto, Rsa e ospedali'' - -